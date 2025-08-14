El CCIB reunirá a 1.900 científicos para analizar el origen y la evolución de la vida - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB), gestionado por Fira de Barcelona, reanudará su actividad el próximo lunes con el congreso bienal de la European Society for Evolutionary Biology (ESEB), que reunirá a más de 1.900 científicos de 60 países para analizar el origen y la evolución de la vida.

Organizado por la Sociedad Española de Biología Evolutiva (SESBE), el ESEB 2025 se celebrará del 18 al 22 de agosto e incluirá medio centenar de simposios científicos y múltiples sesiones paralelas, informa la entidad ferial en un comunicado este jueves.

El congreso reunirá a expertos de todo el mundo y de disciplinas como la genómica, la paleontología, la biología del desarrollo, la microbiología o la zoología, así como académicos de prestigio, investigadores, jóvenes científicos y doctorandos.

La biología evolutiva analiza los cambios que han experimentado y siguen experimentando los seres vivos a lo largo del tiempo, y que además busca comprender el origen de nuevas especies, el éxito de ciertos rasgos y el impacto del medio ambiente en la biodiversidad a través del estudio del ADN, los fósiles y las adaptaciones.

Así, el programa del congreso abordará temas como la adaptación de los bosques al cambio climático, el impacto de especies invasoras en la biodiversidad, nuevos enfoques sobre enfermedades como el cáncer, estrategias innovadoras para el control de plagas o el uso de la biología sintética para comprender mejor el origen de la vida.