Cedro quiere para Europa sistemas inclusivos de IA que respeten los derechos de autor

La consejera de Cultura de la Representación Permanente de España ante la Unión Europea, Carmen González; la directora de Licencias de Kopinor, Hege Dossland, y el director general de Cedro, Jorge Corrales - CEDRO

BARCELONA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cedro ha instado a Europa a mirar hacia sistemas inclusivos de inteligencia artificial que combinen innovación y respeto a los derechos de autor, y ha destacado iniciativas como la impulsada en Noruega, basada en acuerdos de licencia para el uso de contenidos protegidos de libros y prensa, informa en un comunicado este martes.

En la Feria Internacional del Libro (Liber) 2026, que se celebra en Fira de Barcelona Gran Via del martes al jueves, Cedro ha organizado el debate 'Europa ante el reto de la IA: modelos de gestión de derechos de autor', que ha concluido que el futuro de la IA pasa por modelos basados en la autorización, la transparencia y la remuneración de los creadores.

El encuentro ha contado con la participación de la consejera de Cultura de la Representación Permanente de España ante la Unión Europea, Carmen González; la directora de Licencias de Kopinor, Hege Dossland, y el director general de Cedro, Jorge Corrales.

Corrales ha afirmado que la Unión Europea debe diseñar una solución política que "permita tratar los derechos de autor como el activo estratégico que son".

Además, ha dicho que los principales avances en la democratización del conocimiento han estado históricamente ligados al reconocimiento y fortalecimiento de derechos, por lo que ha defendido que "la IA no debería desarrollarse sobre una lógica diferente".

"REMUNERACIÓN JUSTA"

González ha destacado que la calidad de los datos que alimentan los sistemas de IA está estrechamente ligada a la protección de la propiedad intelectual y a la sostenibilidad de los sectores culturales.

"La innovación y la competitividad europeas requieren datos de alta calidad, lo que pone de relieve la importancia de respetar los derechos de propiedad intelectual y una remuneración justa de los sectores creativos y culturales como fuente de datos de alta calidad para el entrenamiento de la IA", ha añadido.

Dossland ha destacado la experiencia noruega como ejemplo de colaboración entre innovación y respeto a la propiedad intelectual: "Noruega está desarrollando modelos lingüísticos abiertos entrenados con contenidos de alta calidad protegidos por derechos de autor, utilizados en virtud de acuerdos de licencia con los titulares de derechos".

Fernández ha dicho que Europa está en un momento decisivo para definir el equilibrio entre innovación y protección de los derechos de autor, y ha recordado que la expansión de la IA generativa abre un debate sin precedentes sobre el uso de contenidos protegidos, la transparencia de los sistemas y la remuneración de los creadores y demás titulares de derechos.