La feria CharcutExpo - CHARCUTEXPO

BARCELONA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Barcelona acogerá la segunda edición de CharcutExpo, la feria internacional dedicada al mundo de la charcutería y sus profesionales, que se celebrará los días 11 y 12 de mayo de 2027 en el recinto Montjuïc de Fira Barcelona y que prevé reunir a más de 10.000 profesionales.

Tras su estreno en Madrid, el salón desembarca en Catalunya, "la comunidad autónoma que concentra el mayor número de charcuterías de España y que constituye uno de los principales motores de la industria cárnica y porcina del país", informan los organizadores este jueves en un comunicado.

Con un mercado de elaborados cárnicos que alcanzó los 9.380 millones de euros en 2025, un 6,7% más que el año anterior, el sector "se reinventa" para conquistar a un consumidor que busca mucho más que un producto de calidad, añaden.

"La elección de Barcelona por esta segunda edición refuerza el vínculo de CharcutExpo con uno de los territorios clave para el desarrollo y la innovación del sector. De esta forma, la feria alternará su celebración entre Barcelona, en los años impares, y Madrid, en los años pares", ha explicado la Event Manager de CharcutExpo, Lorena Oliva.

Bajo el lema 'El Arte del Sabor: La nueva generación de charcuterías', CharcutExpo 2027 prevé reunir a más de 10.000 profesionales entre charcuteros autónomos, cadenas especializadas, responsables de secciones de charcutería de supermercados e hipermercados, distribuidores, mayoristas, importadores, exportadores y profesionales de la hostelería y las tiendas gourmet.

Para ello, la feria se convertirá "en un gran escaparate" en el que más de 240 firmas expositoras mostrarán sus nuevos productos y formatos, soluciones tecnológicas y herramientas de gestión que permitan reinventar los puntos de venta, mejorar la rentabilidad de las charcuterías y elevar la experiencia de compra.

EXPERTOS Y PREMIOS

CharcutExpo Congress será uno de los "grandes atractivos" de la feria, con más de 120 expertos y ponentes y un programa que incluirá más de 70 conferencias, 30 talleres y 40 catas y degustaciones; también Planeta Formatge, un espacio dedicado a explorar la diversidad de variedades, conocer mejor sus criterios de selección y comercialización y reivindicar su valor gastronómico.

La feria acoge el Concurso Internacional de Cortadores de Jamón, una cita que reunirá a especialistas para demostrar su precisión, técnica y dominio del corte, así como Joies de la Xarcuteria, los "estrellas Michelin", según los organizadores, de la charcutería.