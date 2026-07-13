BARCELONA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El congreso 'Battery & Energy Storage Tech Europe' abordará el almacenamiento energético con más de 50 ponentes el 8 y 9 de septiembre en Fira de Barcelona Gran Via, en L'Hospitalet de Llobregat.

El evento reunirá grandes compañías suministradoras y desarrolladoras, fabricantes de baterías, centros tecnológicos, asociaciones e instituciones, informa Fira este lunes en un comunicado.

Los profesionales y expertos tratarán el sector en 4 ejes: aplicaciones industriales y emergentes; perspectiva tecnológica - BESS (Battery Energy Storage System); reciclaje y segunda vida, y política y regulación.

INDUSTRIA, INVESTIGACIÓN Y ADMINISTRACIONES

La cita pretende conectar industria, investigación y administraciones públicas, y atraerá a cerca de un centenar de empresas vinculadas al almacenamiento energético, bien en su agenda congresual, bien en los espacios de networking o en una zona expositiva que tendrá a unas 50 compañías.

Además reflejará los últimos avances tecnológicos, nuevos modelos de negocio, la regulación europea y oportunidades de innovación.

El sector, con "un peso cercano a los 58.000 millones de euros, está llamado a protagonizar la estrategia industrial" de Europa durante las próximas décadas, destacan los organizadores.

TEMAS Y PARTICIPANTES

Respecto a esta industria hablarán el International Business Development and Storage Senior Director de EDP Renewables, Christian Barba; el Battery Technical Expert de Neoen, Naim El Chami; el Managing Director de Basquevolt, Pablo Fernandez-Santos; el CEO de Ilika, Graeme Purdy; el vicepresidente y Business Development de Blue Current, Veeral Hardev, y el project director de Volta Foundation, Alex Cipolla, entre otros.

Sobre regulación, financiación y estrategia hablarán el director general del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), José Moisés Martín; el responsable de políticas I+D de la Battery European Partnership Association (BEPA), Joan González Fabra; el vicepresidente de Flow Batteries Europe, Jean Louis Cols; el referent industry de BVES, Simon Steffgen; el Executive Director de Europe's Rail Joint Undertaking, Giorgio Travaini; la responsable de Battery Storage Europe Platform de SolarPower Europe, Sonja Risteka, y el miembro de Supervisory Board de Upcell Alliance Francisco Carranza, entre otros.

En innovación, IA y nuevas soluciones de almacenamiento intenvendrán, entre otros: la Beamline Group Leader en el sincrotrón ALBA, Laura Simonelli; la Head of Battery Materials en ITE, Leire Zubizarreta; el Deputy Director en CIDETEC, Óscar Miguel; el responsable de la línea de AI aplicada a energía en Eurecat, Pol Torres; Josef Daniel-Ivad (International Zinc Association); Aline Soares (Project Blue); Radostin Pavlov (Eurecat) y Ehrenberg (Karlsruhe Institute of Technology).