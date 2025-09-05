El congreso sobre cáncer de pulmón WCLC reunirá a casi 7.000 investigadores en Barcelona

BARCELONA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 7.000 investigadores, médicos y especialistas de más de 100 países se reunirán en el World Conference on Lung Cancer (WCLC) 2025, que se celebra desde este sábado al 9 de septiembre en el recinto ferial de Gran Via de Fira de Barcelona.

Este congreso, que ya se celebró en Barcelona en 2019, es una plataforma para conocer los últimos avances científicos y clínicos vinculados a la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de esta enfermedad, informa este viernes Fira de Barcelona en un comunicado.

Durante estos cuatro días, el recinto de Gran Via acogerá a una representación de miembros de la comunidad sanitaria, el ámbito de la investigación y la industria médica y farmacéutica y debatir sobre los últimos avances en el tratamiento de uno de los cánceres más comunes y con un índice más elevado de mortalidad en todo el mundo.

En este marco, el congreso de este año incluye dos simposios en los que se destacarán, entre otras cuestiones, los hitos conseguidos en materias de terapias dirigidas y el planteamiento de enfoques multidisciplinares.

El WCLC contará con la intervención de más de 350 ponentes internacionales y la presentación de más de 1.800 'abstracts' o resúmenes científicos breves de investigaciones.

Esta parte divulgativa se verá complementada con un área exhibición en la que empresas y organizaciones dispondrán de su propio espacio, y el WCLC volverá a incluir sesiones educativas, simposios específicos de la industria y actividades para fomentar el 'networking'.

El WCLC volverá a incluir unos premios a los investigadores noveles que hayan destacado en el ámbito de la lucha contra el tabaquismos, los 'abstract' más relevantes para la comunidad científica y las mejores mentorías a jóvenes talentos en cirugía torácica, entre otros.