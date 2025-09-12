El congreso Cirse reunirá en Barcelona a 6.000 expertos en radiología de todo el mundo - FIRA DE BARCELONA

Se celebrará en el CCIB entre este sábado y el 17 de septiembre

BARCELONA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Congreso Anual de la Sociedad Europea de Radiología Cardiovascular e Intervencionista (Cirse) reunirá en Barcelona a más de 6.000 radiólogos y representantes de otras disciplinas de todo el mundo para debatir sobre los últimos avances médicos y tecnológicos.

Lo hará en el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB), vinculado a Fira de Barcelona, a partir de este sábado y hasta el 17 de septiembre, informa la entidad ferial en un comunicado este viernes.

En esta edición, bajo el lema '40 years Pioneering Progress' (40 años Impulsando el progreso), Cirse regresa al CCIB, que ya acogió las ediciones de 2013, 2016, 2019 y 2022, y cuenta con la Sociedad Española de Radiología Vascular e Intervencionista (Servei) como anfitrión local.

Durante cinco días, contará con 205 sesiones, 736 presentaciones, 539 ponentes internacionales, 78 entrenamientos prácticos con dispositivos médicos y hasta 1.600 comunicaciones en formato póster y oral sobre los principales avances en intervenciones arteriales y venosas, oncología intervencionista, embolización y tratamientos no vasculares y las últimas técnicas en neuroradiología, entre otros.

También se presentarán datos inéditos de ensayos clínicos mientras en una parte de la exhibición se dedicará un espacio para explorar el papel de la inteligencia artificial, la robótica y la realidad virtual en la práctica clínica.

INTERVENCIONES CON "MENOS DOLOR"

El miembro del Comité Anfitrión Local y del Comité Científico del Congreso, el doctor José Andrés Guirola, ha explicado que la radiología intervencionista es la medicina que cura sin bisturí ni cirugías abiertas: "Esto significa menos dolor, menos riesgos y recuperaciones mucho más rápidas para los pacientes", ha dicho.

El especialista también ha hecho hincapié en la importancia de incorporar la inteligencia artificial (IA) y la robótica en esta disciplina y augura que en el futuro más cercano haya avances en este sentido.

"En los próximos años veremos robots guiando catéteres con precisión milimétrica y sistemas de IA capaces de planificar procedimientos e interpretar imágenes en tiempo real", ha afirmado.