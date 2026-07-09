El Congreso Internacional de Fisioterapia reúne a 1.500 profesionales en Barcelona

Primera jornada del FTP26 - CCIB

BARCELONA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El IV Congreso Internacional de Fisioterapia (FTP26), organizado por el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, reúne desde este jueves hasta el domingo a 1.500 profesionales en el Centre de Convencions Internacionals de Barcelona (CCIB) de Fira de Barcelona, con una "propuesta científica multidisciplinar".

El evento incluye conferencias, mesas redondas, talleres prácticos, presentaciones de comunicaciones orales y pósteres científicos, así como espacios "diseñados para fomentar la participación" de profesionales, estudiantes y empresas, informa el CCIB en un comunicado.

Los principales temas son el tratamiento del dolor, la fisioterapia respiratoria, neurológica, deportiva, pediátrica, geriátrica, oncológica y de suelo pélvico, así como la salud mental, la investigación, la innovación docente y las nuevas tecnologías aplicadas a la práctica clínica.

El evento incluye una ponencia del investigador australiano Lorimer Moseley, "una de las figuras más influyentes del mundo" en el estudio del dolor persistente, así como un espacio dedicado a start-ups y un área específica para estudiantes.

El FTP26 será el último congreso que acogerá al CCIB antes de la pausa estival, mientras el recinto ya prepara un segundo semestre "intenso" con la previsión de acoger más de 70 eventos este año.