Construmat acuerda con Asefave la presencia del sector del cerramiento en el salón

Momento de la firma del acuerdo - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Construmat, Xavier Vilajoana, y el presidente de la la Asociación Española de Fabricantes de Fachadas Ligeras y Ventanas (Asefave), Miguel Robles, han firmado un acuerdo para impulsar la presencia del sector del cerramiento en el salón, informa Fira de Barcelona en un comunicado este martes.

El encuentro se celebrará en mayo de 2027 en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, y el pacto consolida a Construmat "como el evento ferial transversal de referencia para este ámbito".

El acuerdo contempla la difusión y promoción activa del salón entre las 165 empresas adheridas a esta entidad, que podrán ampliar su red de contactos y explotar nuevas vías de colaboración.

Vilajoana ha explicado que el acuerdo "refuerza el posicionamiento de Construmat como punto de encuentro de referencia para todos los agentes que impulsan la innovación, la sostenibilidad y la industrialización en la edificación".

Robles ha afirmado que del sector el cerramiento "vuelve a vivir un momento dulce de crecimiento", ya que se ha visto favorecido por las directivas europeas de ahorro energético y rehabilitación.