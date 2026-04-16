Construmat impulsa formaciones en seguridad laboral en altura en Barcelona

Imagen de un operario durante un trabajo en altura - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El salón Construmat, en colaboración con la Fundación Laboral de la Construcción (FLC) impulsará diferentes formaciones y actividades de sensibilización sobre seguridad laboral en altura en Barcelona, con motivo de la Capital Mundial de la Arquitectura que la ciudad ostenta este 2026, informa Fira de Barcelona este jueves en un comunicado.

La acción tendrá lugar entre el 16 y 17 de mayo en la plaza de la Catedral de Barcelona, e incluirá demostraciones prácticas y espacios formativos dirigidos a profesionales y al público general, con el objetivo promover la seguridad laboral en los trabajos en altura en el sector.

En este sentido, el presidente Construmat, Xavier Vilajoana, afirma que con esta iniciativa, el salón de la construcción de Fira de Barcelona contribuye al programa de Barcelona Capital Mundial de la Arquitectura y subraya la importancia de la formación y la prevención para el desarrollo del sector de la construcción.

"Construmat, como evento líder de la construcción española, está al lado del sector, sus empresas y profesionales y tiene como objetivo ser una plataforma de apoyo para afrontar sus principales retos, y el de la seguridad es uno de los más importantes", ha añadido.

Por su parte, la gerente de la fundación, Lucía López Alé, ha puesto en valor la relevancia de actividades en materia de prevención de riesgos laborales, formación y empleo, con el objetivo acercar el sector de la construcción a la sociedad y garantizar la seguridad y la profesionalización.