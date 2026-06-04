Cosco y PTP posicionan el Port de Tarragona en el SIL como "hub global" del Mediterráneo

El director de PTP Ibérica y portavoz de la 'joint venture', Diego Nieves, ha ofrecido este jueves la presentación 'Terminal polivalente de Port Tarragona: una nueva puerta de entrada estratégica en el Mediterráneo' - PORT TARRAGONA

TARRAGONA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alianza de Cosco y PTP para la construcción y explotación de la terminal polivalente del Moll d'Andalusia del Port Tarragona ha presentado su proyecto en el Saló Internacional de la Logística (SIL), que se está celebrando del 3 al 5 de junio en Fira de Barcelona, posicionando el Port como "nuevo hub global en el Mediterráneo".

El director de PTP Ibérica y portavoz de la 'joint venture', Diego Nieves, ha ofrecido este jueves la presentación 'Terminal polivalente de Port Tarragona: una nueva puerta de entrada estratégica en el Mediterráneo', informa el Port en un comunicado.

Ha asegurado que el proyecto conjunto que han formulado para explotar la terminal polivalente "convertirá el puerto tarraconense en el nodo logístico de referencia en la región" por ambos operadores logísticos y ha destacado el papel que tendrá como vértice de conexión en el Mediterráneo, tanto de tráficos con Extremo Oriente como con Latinoamérica.

Asimismo, durante el acto se ha puesto en valor la intermodalidad como el elemento diferencial de la propuesta, que recibió luz verde por parte del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria el pasado 27 de mayo.

"Nuestro proyecto convertirá Tarragona y el Port en el nexo de unión entre el Mediterráneo, Asia y América por mar, carretera y ferrocarril", ha asegurado Nieves.

La terminal contará con más de 1.050 metros de línea de atraque y un calado de 15 metros, lo que permite la operación simultánea de varios buques, y estará zonificada por actividades, acogiendo contenedores, mercancía general, vehículos y una zona dedicada a logística de cadena de frío, así como instalaciones auxiliares y zona de maniobras.

La previsión es que las obras queden finalizadas en 2028 y que, a finales de este año, la terminal esté plenamente operativa, pudiendo operar al máximo de su capacidad.