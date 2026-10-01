Creadores piden en Liber que la defensa de la propiedad intelectual sea "una prioridad" ante la IA

Mesa redonda de la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos en la feria Liber - COALICIÓN DE CREADORES E INDUSTRIAS DE CONTENIDOS

BARCELONA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La directora general de la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, Carlota Navarrete, ha asegurado que la defensa de la propiedad intelectual "debe ser una prioridad para los poderes públicos y una exigencia para quienes intermedian en todo el proceso", ante la piratería digital y el avance la inteligencia artificial (IA).

En la mesa redonda 'Desafíos urgentes en la protección de la propiedad intelectual', que se ha celebrado en la feria Liber en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona, ha asegurado: "Por muchas veces que lo repitamos, hay que seguir insistiendo en la misma idea", informa la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos en un comunicado.

Navarrete ha destacado el daño que generan actualmente los grupos de mensajería instantánea o las redes sociales "en la masiva difusión de contenido ilícito".

La subsecretaria del Ministerio de Cultura, Carmen Páez Soria, ha dibujado un panorama de transformación tecnológica sin precedentes, y ha señalado tres retos a los que se enfrenta la propiedad intelectual: garantizar la sostenibilidad económica del sector, blindar una protección efectiva ante las nuevas formas de distribución y la IA.

PROTEGER EL SECTOR

Ha afirmado que el reto es "establecer un marco claro para los usos que la IA hace de las obras protegidas, especialmente en relación con el entrenamiento de modelos", y ha subrayado que se necesita garantizar autorización, transparencia, trazabilidad, remuneración y reconocimiento de la autoría.

Ha dicho que se debe proteger el sector del libro al mismo tiempo que promover su innovación por que se trata de una industria con un peso económico y cultural muy importante.

La responsable de Protección de Contenidos de Cedro, Lucía Pastor, ha lamentado que la piratería siga creciendo porque cambia de canal o que, al mismo tiempo, alimente a la IA, y ha subrayado que "hacen falta reglas claras" para la IA.