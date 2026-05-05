El CZFB presenta su modelo de industria urbana como motor deprogreso en Advanced Factories

Inauguración del stand del CZFB - CZFB

BARCELONA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) participa esta semana con un stand propio en Advanced Factories, la feria internacional de automatización industrial, robótica e Industria 4.0 que se celebra en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, donde presenta su modelo de actividad enfocado a la industria digital y urbana como motor de progreso, informa en un comunicado este martes.

El presidente ejecutivo del CZFB, Pere Navarro, y la directora general, Blanca Sorigué, han asistido a la presentación que ha contado con la participación de más de 30 empresas del ecosistema, poniendo de relieve la consolidación como un distrito productivo donde la industria vuelve a ser motor de progreso económico y social.

Durante su intervención, Navarro y Sorigué han explicado que el CZFB se ha transformado en los últimos años en un agente clave de la nueva economía industrial.

"Una de las características fundamentales del DFactory Barcelona, como corazón de este distrito de industria 4.0, es la capacidad de relacionar a todas las empresas del ecosistema para generar nuevos proyectos y oportunidades, esto pasa a diario. Hemos creado las condiciones para que la innovación suceda, conectando talento, tecnología y empresa", ha puesto de relieve Navarro.

Por su parte, Sorigué ha dicho que DFactory Barcelona "funciona como un laboratorio real de la industria 4.0, donde la tecnología se prueba en entornos productivos y la innovación deja de ser un concepto para convertirse en realidad, facilitando el paso del laboratorio a la fábrica".

Actualmente, el DFactory Barcelona está al 100% de ocupación, con 45 empresas instaladas que trabajan en ámbitos como la robótica, la inteligencia artificial, la impresión 3D, la sensórica, la IA, el IoT o la ciberseguridad, entre otras tecnologías; este ecosistema genera más de 300 puestos de trabajo directos y más de 1.200 indirectos.

El proyecto continúa creciendo con una ampliación que permitirá alcanzar los 60.000 m2 con cuatro nuevos edificios que estarán construidos a finales de este año y que prevén generar 1.500 puestos de trabajo directos y 5.000 indirectos.

EMPRESAS

La participación del CZFB en Advanced Factories se completará a lo largo de la semana con presentaciones en el stand protagonizadas por empresas del ecosistema, que mostrarán aplicaciones reales de las tecnologías 4.0 en el ámbito industrial.

Entre las compañías participantes destacan Thinex Rotimpres, Innovae, Apolo Cybersecurity, SiOCAST, Insalon, OCR Genius, YK Robotics, Near o Jota Virtual, entre otras.