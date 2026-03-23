Danone lleva a Alimentaria+Hostelco propuestas en categorías como el kéfir y quesos

Danone en la feria Alimentaria+Hostelco 2026 - DANONE

BARCELONA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Danone ha llevado a la feria Alimentaria+Hostelco 2026, que se celebra hasta el jueves en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), con propuestas en categorías como el kéfir, la entrada en nuevos segmentos en proteína como barritas energéticas con YoPRO y quesos con Danone Cottage.

La compañía ha explicado que invierte 13 millones de euros al año en innovación, lo que permite lanzar más de 50 nuevas referencias anuales, una capacidad que se apoya en una red global formada por más de 2.100 científicos, 6 hubs especializados y 55 delegaciones locales, informa en un comunicado este lunes.

EL FUTURO DE LA ALIMENTACIÓN

El director general de Danone Iberia, François Lacombe, ha destacado que para la compañía "liderar significa anticipar el futuro de la alimentación con ciencia, innovación y un compromiso firme con la salud".

Por su parte, la directora de I+D de Danone Iberia, Patricia Levy, ha subrayado que la microbiota intestinal "constituye un pilar estratégico para Danone por su influencia en la inmunidad, el metabolismo y el bienestar emocional".

Danone indica que por cada euro de impacto directo en el producto interior bruto (PIB), genera 2,8 euros adicionales en la economía española, y por cada empleo directo, se crean 7 empleos adicionales en el tejido productivo del país, llegando a más de 15.000 puestos de trabajo directos, indirectos e inducidos.