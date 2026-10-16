La Diputación de Barcelona lleva sus programas laborales al Salón de la Ocupación

La Diputación de Barcelona volverá a participar en el Salón de la Ocupación. - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona participará con un stand propio en el Salón de la Ocupación que se celebra el 21 y 22 de octubre en el recinto Montjuïc de Fira de Barcelona y ofrecerá a las personas que lo visiten sus programas y recursos para "encontrar trabajo, aumentar sus oportunidades y orientar su carrera".

En un comunicado este viernes, la corporación ha destacado la sesión 'Xaloc, molt més que un web d'ofertes', que mostrará los servicios que esta red ofrece y que según ha concretado gestiona hoy en día "más de un millar de ofertas disponibles a través de la web y da cobertura al 95% de la provincia".

También ofrecerá una charla que abordará la "importancia de las competencias profesionales y transversales" en los procesos de selección.