El diseñador Stéphane Rolland desfila por primera vez en España en el marco de la BBFW 2026

El diseñador francés Stéphane Rolland en la Barcelona Bridal Fashion Week 2026 - ESTROP BARCELONA-BRIDAL FASHION WEEK

BARCELONA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diseñador francés de moda Stéphane Rolland ha desfilado por primera vez en España este miércoles, en el marco de la Barcelona Bridal Fashion Week (BBFW) 2026, con una ceremonia visual y sonora y la presentación de un conjunto de 80 piezas, entre ellas, la nueva colección nupcial 'Noce de Sang', informa Fira de Barcelona este jueves en un comunicado.

"La moda nupcial habla de esperanza, de alegría y de vida, y por eso hemos querido abrir el desfile al talento joven de la moda y de la música. 'Love for Peace' es un mensaje de transmisión, de positividad, y un sí a la vida, al futuro y al amor", ha asegurado el disneñador.

La propuesta de apertura de Stéphane Rolland, bajo el título 'Love for Peace' buscaba reivindicar la transmisión del oficio a las nuevas generaciones, y ha implicado la participación de las tres escuelas de diseño de Barcelona ED Barcelona, LCI Barcelona y ESDI, que han presentado sus propios diseños, de la Joven Orquesta Sinfónica de Barcelona (JOBS) y del propio salón BBFW.

La música en directo corrió a cargo de la JOSB, dirigida por Carlos Checa y formada por 65 músicos, que acompañó el desfile con un repertorio "ecléctico y emocional".

ALTA COSTURA

Más tarde, el diseñador presentó su selección de piezas, incluyendo tanto piezas nuevas como vestidos de alta costura de su trayectoria en gala y alfombra roja, y ha contado con los desfiles de la musa habitual del diseñador Nieves Álvarez, la 'top model' latinoamericana Ariadna Gutiérrez, y las modelos Laura Sánchez, Davinia Pelegrí, Marta Ortiz, Mercedes Muñoz, Madeleine Hjort o Bárbara García.

La directora de la BBFW, Albasarí Caro, ha señalado que "ha sido un privilegio contar con Stéphane Rolland en esta edición tan especial de Barcelona Bridal Night", y destacado su mirada única que entiende la moda como una expresión artística y experiencia sensorial completa.

El evento se celebrará hasta el este domingo 26 de abril en el recinto Montjuïc de Fira de Barcelona y reunirá a unos 34 diseñadores en pasarela, el 60% internacionales, que presentarán sus colecciones y cerca de 420 marcas procedentes de 37 países en el espacio de exposición comercial.