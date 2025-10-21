El diseñador Stéphane Rolland, protagonista de la 10 Barcelona Bridal Night

El diseñador Stéphane Rolland y la directora de BBFW, Albasarí Caro. - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diseñador Stéphane Rolland será el protagonista de la 10 Barcelona Bridal Night, en el marco de la Barcelona Bridal Fashion Week (BBFW), informa Fira de Barcelona en un comunicado este martes.

La velada se celebrará el 22 de abril de 2026 en el palacio 8 del recinto Montjuïc de la institución ferial, y será la primera vez que el diseñador presente su trabajo en España.

Rolland presentará una colección que combinará piezas retrospectivas con una selección de 20 looks exclusivos creados especialmente para la ocasión e integrada por 80 creaciones de alta costura.

El diseñador ha asegurado que Barcelona "es una ciudad que comparte con la alta costura el valor de la forma, el volumen y la expresión artística".

La directora de BBFW, Albasarí Caro, ha explicado que la presencia de Rollando "marca un hito que refleja" la apuesta por la excelencia.