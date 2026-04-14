Un diseño de Cinta Arribas será la imagen gráfica de Liber 2026 - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ilustradora vallisoletana Cinta Arribas ha ganado el Certamen de Ilustración de Liber con un diseño que se convertirá en la imagen gráfica oficial de la feria, que se celebrará del 29 de septiembre al 1 de octubre en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona.

Su propuesta ha sido seleccionada por su capacidad de trasmitir el espíritu de Liber como "un espacio de conexión entre personas, culturas y generaciones a través de los libros", informa este martes Fira de Barcelona en un comunicado.

Formada en Bellas Artes en Salamanca y Kassel (Alemania), Arribas cuenta con una trayectoria profesional en el ámbito de la ilustración, donde combina proyectos editoriales, trabajos para prensa y campañas publicitarias.

"Con mi ilustración he querido mostrar, mediante una composición rítmica y colorida, un conjunto diverso de personajes que se encuentran, dialogan y descubren conexiones a través de los libros", ha explicado la autora.

El jurado del Certamen de Ilustración de Liber 2026 ha escogido el trabajo de Arribas entre las tres propuestas finalistas de la fase final del concurso, en la que también participaron los ilustradores Carmen Segòvia y Daniel Montero: los tres recibieron el encargo de desarrollar un diseño tras superar la fase inicial del certamen, en la que se presentaron 236 candidaturas.