Eurecat anticipa nuevos sistemas ciberfísicos y aplicaciones robóticas en Advance Factories

Un dron que Eurecat exhibe en Advance Factories - EURECAT

BARCELONA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

Eurecat estará presente en el salón Advanced Factories, que tendrá lugar a partir de este martes en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, donde presentará avances "en la transformación de la industria para ganar en competitividad, eficiencia y sostenibilidad", gracias a nuevos sistemas ciberfísicos y al uso de la inteligencia artificial (IA) en aplicaciones robóticas.

El centro tecnológico mostrará aplicaciones robóticas autónomas con software propio para la inspección y el mantenimiento de instalaciones industriales e infraestructuras, utilizando robots cuadrúpedos equipados con sensores que pueden navegar de manera totalmente autónoma en entornos complejos y recoger datos para la detección temprana de anomalías y el mantenimiento predictivo, informa en un comunicado este lunes.

Eurecat presentará en el salón también una aplicación desarrollada con la empresa Metalogenia que permite controlar la cantidad de ciclos completos que realiza una máquina excavadora, de forma que hace posible su monitorización y la optimización de su rendimiento en tiempo real y a distancia.

También mostrará además un sistema de producción que manipulará botellas de cava de la empresa Codorníu, un ejemplo de sus capacidades para innovar en arquitectura flexible y modular para manipular toda clase de componentes industriales, objetos delicados y ganar eficiencia.

También dará a conocer el "primer prototipo a escala mundial" de un panel de interior de cabina aeronáutica de servicios para los pasajeros creado mediante plastrónica, junto con la empresa Carpel.

Asimismo, Eurecat ha desarrollado el Pasaporte Digital de Producto, cuyo funcionamiento permite registrar, estructurar y compartir de forma trazable toda la información relevante sobre un producto a lo largo de su ciclo de vida.

Se trata de una herramienta que puede desplegarse en cualquier sector industrial, ajustándose a las particularidades de cada cadena de valor, tipología de producto y contexto regulatorio.

Esta solución tecnológica, que Eurecat ha probado en casos reales en ámbitos como la gestión de baterías y la industria textil, facilita la toma de decisiones orientadas a la descarbonización y a la minimización de la huella de carbono, alineándose con las exigencias regulatorias europeas en materia de sostenibilidad y economía circular.

PLATAFORMA MULTICRITERIO

Por otro lado, Eurecat ha desarrollado una plataforma multicriterio que, partiendo del concepto de gemelo digital, aplica IA para apoyar en la toma de decisiones y optimizar así los procesos y recursos de las empresas que trabajan en entornos productivos complejos.

Además, integra visión e IA soportada por tecnología fotónica para predecir defectos en fabricación, dentro de los esquemas de la fabricación cero defectos.