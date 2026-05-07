Eurecat presenta el "primer prototipo" de panel de cabina aeronáutica hecho con plastrónica

El primer prototipo de panel interior de cabina aeronáutica fabricado con plastrónica - EURECAT

BARCELONA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

Eurecat ha presentado en el salón Advanced Factories, que se celebra en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, "el primer prototipo a escala mundial" de panel interior de cabina aeronáutica de servicios para los pasajeros creado mediante plastrónica, informa en un comunicado este jueves.

Se trata de una tecnología que permite imprimir, con tintas metálicas, circuitos sobre láminas de plástico que después se integran en una pieza del mismo material, un hecho que hace que sea más ligera y sostenible que las que se utilizan en la actualidad.

Este prototipo de Unidad de Servicio al Pasajero (PSU, en sus siglas en inglés), desarrollado conjuntamente con la empresa Carpel, es una pieza monolítica, sin componentes externos gracias a que dispone de microelectrónica completamente integrada, dado que la tecnología plastrónica permite diseñar prácticamente cualquier tipo de geometría gracias a su factor de forma.

La pieza lleva diferentes funcionalidades, como el contacto con el personal de cabina de los aviones, luces LED y zonas táctiles para el control y acceso a la oferta de información y entretenimiento de las pantallas de pasajeros, todo en un mismo dispositivo.

"El diseño está pensado para el confort del viajero a la vez que reduce el peso del componente y se minimiza el consumo eléctrico", explica el responsable de la Línea de Procesos Poliméricos y Composites de Eurecat, Pablo Gamonal.

La plastrónica tiene "un gran potencial" en sectores como la automoción y ahora se empieza a aplicar a la aeronáutica y al aeroespacial, destaca la directora de la Unidad de Impresión Funcional y Dispositivos Integrados de Eurecat, Cristina Casellas, quien asegura que esta tecnología puede representar ahorros de hasta el 60 por ciento del peso de las piezas, lo que impacta en la disminución de emisiones y, por lo tanto, en la sostenibilidad.

RECICLABILIDAD

Además, como explica el responsable de Línea de In Mold Electronics de Eurecat, Iker Arroyo, el centro tecnológico trabaja con bases poliméricas que "tienen un impacto directo en el ciclo de vida de la pieza y en su reciclabilidad".

Por otro lado, Eurecat ha desarrollado el Pasaporte Digital de Producto, cuyo funcionamiento permite registrar, estructurar y compartir de manera trazable toda la información relevante sobre un producto a lo largo de su ciclo de vida.

Se trata de una herramienta que se puede desplegar en cualquier sector industrial, ajustándose a las particularidades de cada cadena de valor, tipología de producto y contexto regulador.

Esta solución tecnológica, que Eurecat ha probado en casos reales en ámbitos como la gestión de baterías y la industria textil, facilita la toma de decisiones orientadas a la descarbonización y a la minimización de la huella de carbono, alineándose con las exigencias reguladoras europeas en materia de sostenibilidad y economía circular.