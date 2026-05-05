Eurecat presenta robots cuadrúpedos autónomos para inspección y mantenimiento industriales

Los robots cuadrúpedos autónomos de Eurecat - EURECAT

BARCELONA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

Eurecat presenta a partir de este martes en el salón Advanced Factories sus robots cuadrúpedos equipados con sensores para la inspección y el mantenimiento de instalaciones industriales e infraestructuras, que se pueden mover de manera totalmente autónoma en entornos complejos, informa el centro tecnológico en un comunicado.

Estos robots, que cuentan con sensores multimodales, como cámaras ópticas y térmicas y sensores LiDAR (Light Detection and Ranging, por sus siglas en inglés), "pueden acceder a zonas de difícil acceso y recoger datos para la detección de anomalías y el mantenimiento predictivo", explica el responsable de Robótica Móvil de Eurecat, Carlos Rizzo.

De este modo, añade Rizzo, estas aplicaciones robóticas "mejoran la seguridad de las personas que están trabajando, aumentan la frecuencia de inspección y permiten una gestión más inteligente de los activos industriales".

El estand de Eurecat en Advanced Factories, que se celebra en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, muestra también un sistema de producción que manipula botellas de cava de la empresa Codorníu, un ejemplo de las capacidades del centro tecnológico para innovar en arquitectura flexible y modular para manipular toda clase de componentes industriales, objetos delicados y ganar eficiencia.

La solución incluye visión artificial avanzada y algoritmos inteligentes para dotar al robot de una capacidad de adaptación flexible, eficiente y escalable, "de forma que se puede utilizar con múltiples tipologías de objetos y materiales, como plásticos, metales, productos alimentarios y materiales blandos, entre otros, sin necesidad de hacer reconfiguraciones complejas", detalla el investigador de Robótica y Automatización de Eurecat Felix Torres.

"SALTO TECNOLÓGICO"

La robótica avanzada, la sensorización y la inteligencia artificial aplicada a la fabricación y a la producción "impulsan el salto tecnológico que está viviendo la industria, para el que Eurecat desarrolla e híbrida tecnologías digitales e industriales que abren la puerta a nuevas oportunidades para el tejido empresarial", apunta la responsable de Desarrollo de Negocio en Industrias Manufactureras de Eurecat, Eva Fité.

"Las innovaciones que presenta Eurecat con empresas como Codorníu, Metalogenia, Carpel, Rotimpress y Pröll acreditan el impulso de la transformación tecnológica, gracias a nuevos sistemas ciberfísicos y a la nueva generación de robots que señalan el futuro de la fabricación avanzada", ha añadido Eva Fité.