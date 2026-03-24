Expertos abordan en Alimentaria el futuro decreto de alimentación saludable en hospitales

Debate en Alimentaria - RESTAURACIÓN COLECTIVA

BARCELONA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El debate sobre la eficacia y la aplicación futura del nuevo Real Decreto de alimentación saludable en el ámbito hospitalario ha protagonizado buena parte de las dos primeras jornadas del VII Congreso de Restauración Colectiva 2026, que se celebra en el marco de la feria Alimentaria+Hostelco.

En las mesas redondas organizadas en el salón agroalimentario, que se celebra hasta el jueves en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), se ha puesto de manifiesto la dificultad de trasladar ciertos criterios normativos a la realidad asistencial, informa Restauración Colectiva en un comunicado este martes.

Los expertos han coincidido en señalar la complejidad de que se aplique sin comprometer la adecuación nutricional de los pacientes ni la eficiencia y sostenibilidad económica del servicio.

OBJETIVOS DEL DECRETO

En el debate coorganizado por Codinucat, 'Cambios legales y normativa en centros sociosanitarios', la directora de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), Ana López-Santacruz, detalló los principales ejes de la nueva normativa, que busca garantizar una oferta nutricional más equilibrada, segura y adaptada a las necesidades de los pacientes y residentes.

La normativa, actualmente en fase de consulta pública, pone el foco en la mejora de la calidad nutricional de los menús --con mayor presencia de alimentos frescos, reducción de ultraprocesados y control de grasas, sal y azúcares--, así como en la adaptación de las dietas a criterios clínicos y de sostenibilidad.

Asimismo, incorpora exigencias en materia de planificación, trazabilidad y control de los servicios de restauración, con el objetivo de homogenizar estándares en todo el sistema sanitario y reforzar el papel de la alimentación como parte integral del proceso asistencial.

SEGURIDAD ALIMENTARIA

Tras su exposición, las dietistas participantes en la mesa redonda pudieron rebatir algunos de los puntos de la normativa: la dietista-nutricionista y responsable de Nutrición y de Restauración del Consorci Sanitari del Maresme, Mireia Arús, remarcó la necesidad de centrar todos los esfuerzos en respetar la seguridad alimentaria y las necesidades nutricionales de cada persona, así como buscar el bienestar de cada usuario.

Otro de los puntos más debatidos fue el enfoque del Real Decreto respecto al consumo de proteína animal y varios especialistas señalaron que una aplicación restrictiva de estos criterios podría entrar en conflicto con las recomendaciones clínicas en entornos hospitalarios, donde la ingesta proteica resulta clave para la recuperación, especialmente en pacientes vulnerables o con patologías específicas.

PROTEÍNA ANIMAL

En este contexto, en la mesa redonda sobre el consumo de proteína animal en el entorno hospitalario participaron la dietista-nutricionista Mariona Martín, del Hospital Trias i Pujol de Badalona (Barcelona), la coordinadora del Codinucat, la nutricionista y dietista Inés Navarro, y el endocrinólogo Antonio Escribano del Hospital Centro de Andalucía).

En el debate se puso el acento en la necesidad adaptar cualquier marco regulatorio a la "evidencia científica" que aboga por, incluso, aumentar el consumo de proteína animal, y a las necesidades reales del paciente, evitando simplificaciones que puedan afectar a su estado nutricional.