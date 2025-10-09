Expertos defienden los 'hubs' como plataformas "clave" para acelerar la innovación

Imagen de uno de los stands del BIOSPAIN 2025 - BIOSPAIN2025

Es uno de los temas abordados en una mesa redonda de Almirall en BioSpain 2025

BARCELONA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Expertos en la materia han destacado el valor de los 'hubs' de innovación como plataformas "clave" para acelerar la innovación, la transferencia tecnológica, la generación de soluciones transformadoras y la colaboración entre los agentes del sector de las ciencias de la vida.

Es uno de los temas abordados en la mesa redonda 'Life Sciences R&D Hubs: Powering Innovation', organizada por Almirall en el marco del congreso BioSpain 2025, que se ha celebrado del 7 al 9 de octubre en el recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona, informa la compañía en un comunicado de este jueves.

El panel, moderado por el director ejecutivo y R&D Project Portfolio Partnership Excellence de Almirall, Marc Soriano, ha contado con la participación de la Ceo del Parc Científic de Barcelona, Maria Terrades; la directora ejectuvia de Integra Therapeutics, Avencia Sánchez-Mejías; el ceo de Aretian, Ramón Gras, y el Cso de Centrient Pharmaceuticals, Jorge Gil Martínez.

A la inauguración del evento han asistido la directora de Acceso y Relaciones Institucionales de Almirall España, Meritxell Granell, y la vocal de la Junta Directiva de la Asociación Española de Bioempresas (AseBio).

También lo ha hecho el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz, el secretario de Economía y Competitividad de la Generalitat de Catalunya, Jaume Baró, y el cuarto teniente de alcalde de Barcelona, Jordi Valls.

COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA Y TALENTO

Soriano ha subrayado la importancia de la colaboración público-privada "para acelerar el progreso en I+D y fortalecer los ecosistemas de ciencias de la vida en España y en Europa".

Terrades ha apuntado que los 'hubs' de innovación "permiten integrar talento, conocimiento y tecnología desde distintos ámbitos académicos y de investigación", fomentando, en sus palabras, un uso eficiente de los recursos y la generación de ideas disruptivas que no surgirían en entornos aislados.

Por su parte, Gras ha destacado que el diseño estratégico de ecosistemas de investigación y su vinculación con las ciudades son "clave" para potenciar la innovación y atraer talento internacional.

En opinión de Sánchez-Mejías, los 'hubs' facilitan la transferencia tecnológica y fortalecen el "espíritu emprendedor" dentro de la industria, creando oportunidades para avanzar más rápida en terapias y soluciones de alto impacto, textualmente.

Gil Martínez ha explicado que su experencia colaborando con el 'hub' de Almirall ejemplifica que dichos entornos son "catalizadores de proyectos con impacto real".