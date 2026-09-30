Expertos reivindican la autoría y el pensamiento crítico ante la IA en Liber 2026

Participantes en la mesa redonda - CEDRO

BARCELONA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cedro ha reunido este miércoles a expertos para analizar los retos de la IA en la educación tras los resultados de PISA, en el marco de la Feria Internacional del Libro (Liber), que se celebra hasta el jueves en Fira de Barcelona Gran Via, en la que han reivindicado la autoría y el pensamiento crítico ante el auge de la IA.

En la mesa redonda, bajo el título 'Pensar, crear y respetar: educación para una ciudadanía crítica en tiempos de la IA', se ha reflexionado sobre cómo fomentar entre el alumnado y el profesorado el respeto al pensamiento crítico y la creación intelectual, informa CEDRO en un comunicado.

Ha contado con el director de la Institució de les Lletres Catalanes (IEC), Eduard Escoffet; la directora general de Innovación, Digitalización y Currículo de la Generalitat, Sònia Fernández; la presidenta de Asociación Colegial de Escritores de Catalunya (Acec), Gemma Lienas; el director general de Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza (Anele), Santiago Romero.

La sesión ha sido moderada por la presidenta de Cedro, Carme Riera, quien ha subrayado que la formación en propiedad intelectual puede contribuir a desarrollar una ciudadanía más crítica, responsable y comprometida; y respecto a los resultados de PISA, ha manifestado que, para mejorar las estadísticas, "los esfuerzos deben centrarse en disponer de una ciudadanía libre y con criterio".

Lienas ha destacado la importancia de enseñar a los lectores a respetar la autoría porque es una forma de crear lectores críticos: "La IA, además de modificar la forma de trabajar, tiene que ver con la pérdida de derechos y de recursos económicos para quien se dedica a escribir y a traducir".

AUTORES Y MATERIALES EDUCATIVOS

Por su parte, Fernández ha explicado que Catalunya ha apostado por un modelo propio de acceso a la digitalización progresivo y por etapas en función de la edad del alumnado, y ha destacado que "sin conocimientos sólidos ningún alumno puede evaluar lo que le dice una Inteligencia Artificial".

Escoffet ha reiterado la necesidad de reforzar el conocimiento de las literaturas y de sus autores, así como la transmisión intergeneracional; advierte de que detrás de cada respuesta generada por una IA existe el trabajo previo autores y creadores, y reivindica la figura del autor: "No podemos delegar la lectura y la escritura en máquinas".

Por su parte, Romero ha puesto el foco en el valor de los materiales educativos de calidad como herramientas fundamentales para el aprendizaje, y ha señalado que estos recursos "son fruto de un trabajo intelectual que organiza el conocimiento y apoya al profesorado, facilitando el proceso de aprendizaje".