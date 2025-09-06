Expohogar abordará la transformación digital del comercio este mes en Barcelona

Se celebrará del 27 al 29 de septiembre en Fira de Barcelona Montjuïc

BARCELONA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 64 Salón Expohogar se celebrará del sábado 27 al lunes 29 de septiembre en el recinto Montjuïc de Fira de Barcelona (Pabellón 1), donde dará protagonismo a la transformación digital del comercio abordando la IA y la realidad aumentada.

El salón de los sectores de decoración, regalo, complementos y joyería presentará al visitante profesional, junto a VRMax, nuevas soluciones digitales para adaptar a comercios, informan este sábado los organizadores en un comunicado.

RICARD PENAS (COACB)

Expohogar, organizado por el Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Barcelona (COACB), suma 4 salones profesionales: ExpoDeco, ExpoRegal, ExpoPell y BCNJoya, y la edición del año pasado superó los 8.000 visitantes profesionales y 140 empresas expositoras.

El presidente de Expohogar y del COACB, Ricard Penas, ha destacado que el objetivo del salón es que visitarlo cada año "se traduzca en contactos, pedidos, acuerdos y tendencias que marcarán el futuro de los sectores representados".

3 LÍNEAS DE REALIDAD AUMENTADA

El salón presentará tres líneas "de fácil adaptación" a través de realidad aumentada, para usarla solo con abrir la cámara de un móvil: una línea es ver un escaparate interactivo y acceder a una tienda virtual, desde el escaparate de una tienda física y a través de un QR.

Otra línea es de gamificación: a través de un juego se pueden buscar elementos ocultos en la tienda y obtener descuentos o promociones en la compra.

La tercera línea es la Virtual Try-on: el visitante puede probar productos virtuales (como anillos, relojes, zapatos o bolsos) enfocándose a sí mismo con su móvil.

ASISTENTE VIRTUAL POR EL SALÓN

Este años los visitantes tendrán en su móvil un asistente virtual con IA que los guíe por el salón y por los expositores y productos: al escanearán un QR y les aparecerá en el móvil un asistente que le acompañará.

Además, una vez le responderá preguntas sobre temas como productos, expositores, contactos y actividades, con lo que el asistente le informará en tiempo real sobre lo que interese personalmente.