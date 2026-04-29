Expoquimia y Equiplast 2026 reunirán 800 expositores y 21.000 profesionales en Barcelona

Imagen de una edición previa de los salones Expoquimia y Equiplast - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Equiplast y Expoquimia, las ferias de la industria del plástico y el caucho y de la química, prevén reunir conjuntamente a más de 800 expositores y 21.000 profesionales en su próximo edición en 2026, que se celebra entre el 2 y 5 de junio en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona, informa la institución ferial este miércoles en un comunicado.

La coincidencia de los dos salones, defiende Fira, permitirá a los profesionales acceder a una oferta "transversal" que conecta la química, los materiales y los procesos de transformación industrial, reflejo de la estrecha interdependencia que existe entre ambas industrias en ámbitos como la innovación, la sostenibilidad y la economía circular.

En concreto, Equiplast acumula ya más de 400 expositores de un total de 16 países, un 12% más que en 2023, mientras que la superficie expositora ha aumentado otro 13% hasta los 12.500 metros cuadrados.

Una de las principales novedades de esta última edición es el congreso 'Rethinking Plastic' que se centrará en reciclaje, materiales avanzados y digitalización a través de diferentes sesiones, además de una muestra de productos fabricados con plástico sostenible.

El congreso dentro del salón del plástico también servirá para reconocer a Seat & Cupra como 'best in class' por su estrategia circular innovadora en la producción de piezas de plástico con nuevos materiales y biopolímeros, mientras que el mismo reconocimiento de Expoquimia será para Moeve, L'Oréal Groupe, Lefance y Almirall.