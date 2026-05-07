Factories of the Future Awards 2026 premia a Eurecat por el ecodiseño de baterías eléctricas

El coordinador del proyecto Marbel, Eduard Piqueras, y la investigadora de la Unidad de Residuos, Energía e Impacto Ambiental de Eurecat Violeta Vargas - EURECAT

BARCELONA 7 May. (EUROPA PRESS) -

El proyecto Marbel, coordinado por el centro tecnológico Eurecat, ha sido reconocido en la categoría de 'Mejor Proyecto de Investigación y Desarrollo', en los Factories of the Future Awards 2026, otorgados en el marco del salón Advanced Factories, que se celebra en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona.

El galardón reconoce "la innovación en el ecodiseño basado en el análisis de ciclo de vida, la sostenibilidad y la circularidad de las baterías para vehículos eléctricos", informa el centro tecnológico este jueves en un comunicado.

El premio ha sido recogido en representación de Eurecat por el coordinador del proyecto Marbel, Eduard Piqueras, y la investigadora de la Unidad de Residuos, Energía e Impacto Ambiental de Eurecat Violeta Vargas.

Eurecat ha aplicado en Marbel una metodología propia de ecodiseño basada en el análisis de ciclo de vida en el desarrollo de baterías eléctricas modulares, orientando decisiones sobre materiales, arquitectura y fin de vida desde las primeras fases de diseño.

METODOLOGÍA

Este sistema facilitar el ensamblaje y desensamblaje, mejora su reparabilidad y favorece la reutilización de componentes en aplicaciones de segunda vida, así como su reciclaje al final de la vida útil.

Como resultado se ha conseguido la incorporación de un 60 por ciento de aluminio reciclado posconsumo en los materiales de la batería, con un ahorro de hasta 777 kilos de CO2 equivalentes por batería, la selección de materiales con alto potencial de reciclabilidad y la optimización de la arquitectura de la batería para permitir la separación de componentes hasta nivel de celda.