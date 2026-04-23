La feria comercial de moda nupcial de BBFW abre este viernes con marcas de 37 países

Estand de la BBFW - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La exposición comercial de la Barcelona Bridal Fashion Week abrirá sus puertas este viernes a los profesionales del sector hasta el domingo con marcas de 37 países, mientras que los desfiles de la pasarela continúan hasta este sábado, en el Palacio 8 del recinto Montjuïc de Fira de Barcelona.

Uno de los aspectos destacados de esta edición es la "internacionalidad récord" de la oferta comercial, con un 87% de las firmas participantes provenientes del exterior, mayoritariamente de Estados Unidos, Italia, Ucrania, Turquía, Francia, Reino Unido, Polonia y Alemania, informa Fira en un comunicado este jueves.

Este año crece la oferta del segmento de ceremonia, gala y accesorios que suponen una cuarta parte del salón, que atrae compradores de más de 80 países, especialmente de mercados estratégicos para el sector bridal por su alta demanda, como Estados Unidos, Corea del Sur, Australia, China, Japón y el Sudeste Asiático.

Firmas como Yolancris, Isabel Sanchís, Sophie et Voilá, Cortana, The 2nd Skin Co., Marco & María y la incorporación, por primera vez, de Claro Couture, del diseñador Fernando Claro representan el diseño nupcial 'made in Spain'.

En paralelo, BBFW "mantiene su compromiso con el talento de proximidad" a través del espacio 'The Edit Barcelona', que reúne a marcas catalanas como Mariano Moreno, Francesca Marlop, Claymoss, Olga Macià, Raceu Hats o The Touch Barcelona; asimismo, diseñadoras como Immaclé, Tot-hom, Andrea Lalanza o Marta Martí participan en esta edición.