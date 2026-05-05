Fira.- Sàmper expresa el apoyo del Govern al sector químico ante un escenario "delicado" mundial

El conseller de Empresa, Miquel Sàmper, junto al director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga, y el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, durante la presentación de Expoquimia 2026 en Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha defendido la importancia del sector químico en el proceso de reindustrialización de Catalunya y de Europa, y ha destacado el apoyo del Govern para impulsar la transformación y reconfiguración del sector en momentos "delicados y complicados".

Lo ha explicado este martes en Barcelona durante la presentación de Expoquimia 2026, el salón del sector químico que se celebra del 2 al 5 de junio en la capital catalana, en la que ha participado junto director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga, y el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre.

"Conocemos la dificultad que atraviesa el sector y os ayudaremos a reconfiguraros y transformaros", ha reiterado Sàmper, que se ha referido directamente a retos como la robotización y automatización de los procesos, así como la Inteligencia Artificial, que transforma constantemente el mercado laboral.

Sàmper ha aludido a la relevancia del sector químico y la química que, ha dicho, "permiten a muchos otros sectores industriales salir adelante", y acumula 2.000 empresas, 61.000 puestos de trabajo y 21.500 millones de euros de facturación.

PACTE INDUSTRIAL

El conseller también se ha referido a la importancia del sector para avanzar en el Pacte Nacional per a la Indústria 2026-2030 aprobado por el Govern y que "dibuja un escenario de cómo queremos que sea nuestra industria", pero que no se podrá llevar a cabo si el sector químico no goza de buena salud, ha dicho.

Respecto a Catalunya, Sàmper ha celebrado que el territorio haya captado más de la mitad de los fondos del Perte para la descarbonización industrial del Gobierno de España, y más del doble que la siguiente comunidad autónoma más beneficiada, Castilla y León.

PAPEL DE LOS EMPRESARIOS

El presidente de Foment, por su parte, ha defendido la importancia de las empresas en la generación de riqueza y cohesión social en Catalunya, y ha explicado que el Govern de la Generalitat "siempre ha manifestado que es un gobierno business friendly", a pesar de que no siempre pueda implementar su programa electoral dada la configuración parlamentaria.

"No debemos de dejar de reivindicar el papel de los empresarios y de los emprendedores. Somos un factor fundamental y somos uno de los pilares fundamentales de la democracia. Generamos riqueza, generamos cohesión y también queremos que nuestros planteamientos y propósitos sean representados por el Govern", ha dicho.

SERRALLONGA

Respecto a la próxima edición de Expoquimia, Sánchez Llibre ha agradecido a Fira de Barcelona por el "servicio" a algunos sectores de la industria catalana como el alimentario o el químico, y el impulso a mejorar su productividad e internacionalización.

Por su parte, Serrallonga ha reivindicado el papel de las ferias especializadas como Expoquimia como "motores de crecimiento y de creación de valor" creadas con y para los sectores económicos.

"Europa está ante un reto de autonomía estratégica y este pasa por la industria", ha reiterado el director general de la entidad firal, un proceso de reindustrialización en el que también ha defendido el peso del sector de la química.