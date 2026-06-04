La Gala Dinner de Expoquimia reúne a 700 directivos de empresas químicas y sectores clientes

Participantes en la Gala Dinner de Expoquimia 2026 - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Gala Dinner de Expoquimia reunió este miércoles a 700 directivos de empresas del sector químico y de sectores clientes, además de representantes de asociaciones profesionales y de las administraciones públicas, informa Fira de Barcelona en un comunicado este jueves.

El encuentro se celebra en el recinto Gran Via de la institución ferial entre el miércoles y el viernes, junto a Equiplast, y entre los participantes de la cena estuvieron el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; el conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, y el presidente de Fira de Barcelona, Pau Relat.

La ponente principal de la cena fue la miembro del Executive Board de BASF SE y exvicepresidenta del Consejo Europeo de la Industria Química (CEFIC), Katja Scharpwinkel, que subrayó que la química es un "sector sólido y resiliente, preparado para afrontar los retos de la transición verde".

Durante la cena se entregaron los galardones 'best-in-class' a diferentes proyectos de transformación industrial gracias a la química en el caso de Lefance, L'Oréal Groupe, Almirall y Moeve y a la circularidad del plástico en el caso de Seat & Cupra.

Expoquimia otorgó, además, tres reconocimientos especiales al consejero delegado de Quimidroga, Vicenç Muñoz, por su trayectoria profesional; a Moeve por su estrategia empresarial, y, a título póstumo, al presidente de SPB y Quimacova, Miguel Burdeus, --fallecido en la DANA que afectó a Valencia en 2024-- por su "destacada aportación al sector".