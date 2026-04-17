La Generalitat promueve la presencia de 21 empresas catalanas en la Seafood Expo Global

Imagen de una edición anterior de la Seafood Explo Global - GOVERN DE LA GENERALITAT

BARCELONA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat promoverá la presencia de 21 empresas catalanas en la Seafood Expo Global 2026 a través de Prodeca, la promotora dedicada a impulsar la comercialización e internacionalización del sector agroalimentario catalán, informa este viernes en un comunicado.

El evento, del 21 al 24 de abril en Fira de Barcelona Gran Via, contará con más de 40 empresas del sector pesquero y del marisco, con el objetivo de "reforzar el posicionamiento internacional del producto pesquero y acuícola e impulsar nuevas oportunidades comerciales".

CATALONIA HUB

Además, la Dirección General de Política Marítima y Pesca Sostenible impulsará el Catalonia HUB, un espacio para el conjunto de la cadena de valor que acogerá actividades técnicas, institucionales y gastronómicas para abordar los principales retos del sector.

Entre los contenidos ya programados destacan sesiones sobre sostenibilidad y adaptación al cambio climático o vinculadas a la innovación y valorización de los productos, guías de acuicultura restaurativa e iniciativas destinadas a reducir el desperdicio alimentario.

También está prevista una mesa redonda intersectorial, así como una "destacada presencia institucional", con las visitas del conseller de Pesca de la Generalitat, Òscar Ordeig; la secretaria de Alimentación, Rosa Cubel; la directora general de Política Marítima y Pesca Sostenible, Itziar Segarra, y la directora de Prodeca, Dèlia Perpiñà.