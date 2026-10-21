El Govern impulsa el asesoramiento laboral en el Saló de l'Ocupació

El secretario de Trabajo de la Generalitat, Paco Ramos, durante la inauguración del Saló de l'Ocupació este miércoles - GOVERN DE LA GENERALITAT

BARCELONA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat ofrecerá información, asesoramiento y conferencias sobre los sectores con más demanda de profesionales, formación y desarrollo de talento en el Saló de l'Ocupació, que .

La participación del Govern se ha articulado, por un lado, a través de un equipo de orientadores del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC), que ofrecerán atención personalizada y asesoramiento sobre posibilidades de formación, búsqueda de trabajo, programas de movilidad internacional y herramienta para emprender, informa el Govern en un comunicado este miércoles.

La programación del SOC en el salón se completará con conferencias sobre los principales retos del mercado laboral actual, como el impacto de la IA en la captación de talento, los certificados profesionales o las prácticas y programas internacionales.

También participa a través del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, que en el Espai Formació estará informando a los visitantes sobre los recursos subvencionados de los que disponen para actualizar su perfil profesional, mejorar sus competencias y adaptarse a las últimas transformaciones.

SALÓ DEL COMERÇ

La Generalitat también participa en la primera edición del Saló del Comerç, que se está celebrando en paralelo, a través de la dirección general de Comerç.

Durante el evento se dará a conocer la Formación Profesional Ocupacional (FPO) Dual del sector alimentario y se presentará la Línia ICF Lidera Comerç para facilitar el crecimiento de las empresas del sector del comercio y servicios.