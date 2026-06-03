Grup de Treball de logística Lleida/Tarragona de BCL presenta sus objetivos en el SIL

Un momento del acto - PORT TARRAGONA

BARCELONA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grup de Treball Lleida/Tarragona de Barcelona-Catalunya Centre Logístic (BCL) se ha presentado este miércoles en el Salón Internacional de la Logística (SIL), en Fira de Barcelona Montjuïc, como una plataforma "para reforzar el liderazgo logístico de Catalunya".

Es un grupo impulsado por Port Tarragona coincidiendo con la presidencia de la asociación Barcelona-Catalunya Centre Logístic, informa el puerto en un comunicado.

Han participado las 6 cámaras de comercio de toda Tarragona y Lleida junto a asociaciones empresariales y a compañías del sector logístico e industrial de Lleida, Camp de Tarragona y Terres de l'Ebre.

OBJETIVOS

El Grupo, surgido a raíz de la presidencia de Santiago J. Castellano de esta asociación, pretende impulsar el desarrollo logístico e industrial de estas zonas y también responder a la alta demanda de actividad logística que se concentra en Barcelona.

También quiere profundizar sus vínculos entre ellos y con Aragón para "reforzar el liderazgo de Catalunya y el posicionamiento del nordeste peninsular como región logística de referencia".