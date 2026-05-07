Hereu señala la defensa y la seguridad como "otra gran y nueva" oportunidad industrial

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu - EUROPA PRESS

Afirma que defender Europa pasa por el fortalecimiento industrial

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 7 (EUROPA PRESS)

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha señalado la industria de la defensa y la seguridad como "otra gran y nueva" oportunidad industrial para la economía española.

Lo ha dicho este jueves en la clausura de la edición 2026 de Advanced Factories, que se ha celebrado desde el martes en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, y en la que ha recibido un reconocimiento para agradecer "el apoyo y el acompañamiento" del Gobierno al congreso.

Hereu ha añadido que la industria española "está generando una gran transformación en todos los campos", y ha señalado a los sectores naval, de fabricación de chips cuánticos, la industria agroalimentaria, la automoción, los bienes de equipo y el sector químico y farmacéutico.

"Porque cuando se tiene que defender Europa, saca lo mejor de sí mismo, la mejor innovación y la mejor tecnología, donde el error cero es fundamental", ha dicho.

Ha explicado que esta transformación se da a través de dos grandes vectores, que son la transformación digital y la transición energética, y que son claves para la competitividad y la autonomía estratégica de Europa.

El ministro ha subrayado la necesidad de que esta transformación permee en todo el tejido industrial hasta las pymes y que se derriben las barreras de entrada al uso de tecnologías como la robótica, la automatización o la inteligencia artificial.

EUROPA

Hereu ha destacado que "es el momento de fortalecer el proyecto europeo" y que para ello es necesario impulsar a la industria del continente: "La jugada para es que, para defender Europa, haya más y mejor industria".

Para ello, ha subrayado la necesidad de impulsar la relocalización de la actividad productiva y el valor añadido industrial.

Además, ha afirmado que Europa no puede fortalecerse sin innovación y sin invertir en aplicar todas las tecnologías derivadas del nuevo conocimiento digital y las nuevas tecnologías.

Por otro lado, ha celebrado que España sea el país invitado en la edición 2027 de la feria Hannover Messe, que ha recordado que es el mayor encuentro industrial del mundo.