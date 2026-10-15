Hidalgo, Minton y Rossbach participarán en el congreso de vivienda asequible HOWS Barcelona

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BARCELONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La exalcaldesa de París y embajadora global del Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía, Anne Hidalgo; la profesora titular de Arquitectura en la University of East London, Anna Minton, y la directora ejecutiva de ONU-Hábitat, Anacláudia Rossbach, participarán en el congreso internacional sobre vivienda urbana y asequible HOWS Barcelona-Housing World Summit.

Impulsado por el Ayuntamiento de Barcelona y organizado por Fira de Barcelona, el congreso se celebrará del 3 al 5 de noviembre, junto con Smart City Expo World Congress, y reunirá a gobiernos, ciudades, promotores inmobiliarios sociales y privados, entidades del tercer sector y organizaciones sin ánimo de lucro, el mundo académico e instituciones, informa Fira de Barcelona en un comunicado este jueves.

La entidad ha explicado que la cumbre llega en un momento en el que la vivienda se ha convertido en una "infraestructura urbana crítica" y uno de los principales retos de las ciudades, y contará también con la participación de la portavoz del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo, o el presidente de la Federació de Cooperatives d'Habitatge de Catalunya, Jordi Galvez.

También participarán los alcaldes de Barcelona, Jaume Collboni, Milán (Italia), Giuseppe Sala; Budapest (Hungría), Gergely Karácsony; Atenas (Grecia); Haris Doukas, y Atlanta (Estados Unidos), Andre Dickens.

El programa gira en torno a 5 ejes temáticos, que son urbanismo y política de suelo, regulación de la vivienda, vivienda social y asequible, innovación en la construcción y rehabilitación, renovación y reutilización.