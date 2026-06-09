El impacto económico del MWC 2026 alcanzó los 588 millones, un 4,8% más que en 2025

El ceo de GSMA Ltd, John Hoffman; la directora en España, Laia Ripoll, y la directora general de Marketing de GSMA, Lara Dewar - EUROPA PRESS

BARCELONA, 9 (EUROPA PRESS)

La edición 2026 del Mobile World Congress (MWC) tuvo un impacto económico de 588 millones de euros, un 4,8% más que en 2025, y creó 14.000 puestos de trabajo temporales, un 8% interanual más.

Lo ha explicado este martes en rueda de prensa el ceo de GSMA Ltd, John Hoffman, junto a la directora general de marketing de GSMA, Lara Dewar, y la directora en España de GSMA Ltd, Laia Ripoll.

Desde su llegada a Barcelona en 2006, el congreso ha generado un impacto económico de 7.500 millones y ha permitido la creación de 187.000 puestos de trabajo temporales.

Hoffman ha asegurado que, más allá de las cifras, la importancia del MWC se basa "en la calidad de los participantes", ya que el 70% de los asistentes son directivos y el 45% son altos directivos.

"El MWC es un lugar para hacer negocio", ha explicado Hoffman, que ha añadido que el impacto económico se divide en tres grandes conjuntos: lo que gasta GSMA para organizar el evento, lo que gastan las empresas participantes y lo que gastan los asistentes.

Ha añadido que, durante el evento, se reservaron 245.000 noches de hotel, con una media de 3,5 noches por persona de media, y que el impacto económico no contempla el precio de los vuelos desde y hacia Barcelona.

PRÓXIMAS EDICIONES

Hoffman ha explicado que en la reunión del Patronato de la Mobile World Capital (MWCapital) Barcelona de este lunes, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, apuntó la posibilidad de que el congreso estuviera 20 años más en Barcelona y que su respuesta fue: "¿Por qué solo 20 años? ¿Por qué no para siempre?".

Ha asegurado que la edición de 2027 tiene buenas perspectivas y ha avanzado que habrá algunas novedades, aunque no las ha explicado, y ha dicho que será un año puente a la espera del final de las obras del Hall Zero del recinto Gran Via de Fira de Barcelona.

"El interés para estar en la edición de 2027 hoy es superior al que había en este mismo momento del año pasado para la edición de 2026. La gente correcta se ha dado cuenta de que si no se apuntan rápido, se quedan fuera", ha dicho.

El ceo de GSMA Ltd ha afirmado que ya están haciendo planes para la edición de 2028, aunque ha dicho que 60.000 metros cuadrados es mucho espacio para llenar de golpe, ya que "es un espacio enorme" y ha dicho que encontrarán la manera de ocuparlos.

Ha explicado que uno de los principales beneficiados del aumento de espacio puede ser el programa ministerial, que ahora se divide en dos espacios en la planta superior del recinto.