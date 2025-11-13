ISE 2026 crea el vertical Spark para unir creatividad y tecnología

Archivo - Visitantes de la feria ISE 2025. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 13 Nov. (EUROA PRESS) -

La edición 2026 de Integrated Systems Europe (ISE) acogerá la primera edición de Spark, un vertical dedicado a unir creatividad y tecnología, informa la organización este jueves.

El encuentro se celebrará del 3 al 6 de febrero en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona y Spark será un "hub para profesionales creativos, expertos en tecnología y responsables" para compartir ideas y explorar, textualmente, el futuro de la creatividad.

La organización ha explicado que Spark está diseñado para "inspirar a la actual y las futuras generaciones de talento creativo".

El director general de ISE, Mike Blackman, ha explicado que Spark "conecta las mentes más brillantes en creatividad y tecnología" para impulsar nuevas ideas y redefinir lo que es posible.

Spark se dividirá en cuatro verticales: Broadcast, Live Events, Gaming y Marketing&Desing.