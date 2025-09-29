ISE 2026 se propone "reescribir el manual" del sector audiovisual

Archivo - Visitantes a la feria ISE 2025. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La edición 2026 de Integrated Systems Europe (ISE) se propone "reescribir el manual para el sector audiovisual y la comunidad de los sistemas integrados", informa en un comunicado este lunes la organización.

El encuentro se celebrará del 3 al 6 de febrero de 2026 en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona y está previsto que crezca en un 5%, ocupando toda la superficie de la infraestructura.

La organización ha explicado que, a falta de cuatro meses para el evento, ya cuenta con 1.400 exhibidores confirmados, de los que 184 estarán presentes en el salón por primera vez.

La edición de este año contará como novedad con el Cybersecurity Summit, que se celebrará el 5 de febrero y que se centrará en los riesgos digitales.

Por otro lado, la organización del evento ha explicado que "reconoce la importancia" de que la apertura del Hall Zero sea segura, por lo que ha mostrado su apoyo a la visión y escala del proyecto a pesar del retraso en su construcción, que terminará en 2028.