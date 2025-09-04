Archivo - El salón inmobiliario The District - THE DISTRICT - Archivo

BARCELONA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Italia será el país invitado en la próxima edición del salón inmobiliario The District, que se celebrará del 30 de septiembre al 2 de octubre en el recinto ferial de Gran Via, en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Así, el congreso expondrá el liderazgo de ciudades italianas como Roma, Nápoles o Milán en el mercado inmobiliario, según ha informado este jueves The District en un comunicado.

Lo hará mediante la participación de directivos de TPG, Dils, Confindustria Assoimmobiliare o Cassa Depositi e Prestiti, junto con una delegación de inversores y representantes institucionales italianos.

Según Dils, el volumen de operaciones de Italia ha crecido un 50% en el primer semestre de este año, en comparación con el del pasado 2024, alcanzando los 5.200 millones de euros.

El salón prevé reunir 14.000 directivos, a los que ofrecerá un programa con más de 190 sesiones encabezadas por más de 450 ponentes de fondos y empresas de inversión.