Liber 2026 cierra con 9.100 visitantes profesionales y "éxito" del Salón de Derechos

La feria Liber en Barcelona - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La 44 feria Liber, que se ha celebrado en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona, ha cerrado con 9.100 visitantes profesionales y "éxito" del Salón de Derechos, en un año en que han participado cerca de 250 expositores de 19 países.

Uno de los focos de esta edición ha sido este salón, que ha reforzado su protagonismo como herramienta para la internacionalización de la industria editorial, informa este jueves Fira de Barcelona en un comunicado.

Este espacio ha registrado unas 800 citas previamente agendadas entre editores, agentes literarios y responsables de compras de derechos.

A ellas se han sumado 4.500 entrevistas de negocio impulsadas a través de los programas de internacionalización de la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), en colaboración con diferentes entidades y organismos oficiales.

El presidente de la FGEE y del comité organizador de Liber, Manuel González, ha asegurado que la fortaleza de Liber "no se mide únicamente por las reuniones celebradas o los acuerdos alcanzados, sino por su capacidad para reunir el ecosistema del libro y generar conocimiento compartido".

Además de su dimensión comercial, Liber se ha convertido de nuevo en un espacio de análisis y reflexión para los profesionales del libro con más de un centenar de actividades celebradas en las Jornadas Profesionales y en el espacio Ágora, que han congregado a unas 3.000 personas con la inteligencia artificial (IA), la propiedad intelectual y los nuevo lectores como ejes.

Liber ha premiado en esta edición al escritor cubano Leonardo Padura, el editor Xosé Ballesteros, el suplemento ABC Cultural, la librería Casa Anita de Barcelona, la Biblioteca Regional de Murcia y la serie 'Anatomía de un instante', y la próxima edición se celebrará en Madrid del 21 al 23 de septiembre de 2027.