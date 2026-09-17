Liber 2026 impulsa el negocio de compraventa de derechos con 600 reuniones ya programadas

El presidente del Gremi d'Editors de Catalunya, Daniel Fernández, el presidente de FGEE y del Comité Organizador de Liber, Manuel González, el director del Liber, Josep Alcaraz, y el secretario general de la FGEE, Fernando Benzo, - EUROPA PRESS

BARCELONA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Feria Internacional del Libro (Liber) impulsará durante su 44 edición la venta de derechos editoriales, un mercado que inició el año pasado por primera vez a través del Salón de Derechos y que en su segundo año cuenta ya con 100 profesionales dedicados al sector apuntados y más de 600 reuniones programadas.

Lo ha explicado el secretario general de la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), Fernando Benzo, durante una rueda de prensa en Barcelona este jueves para presentar la previsiones de la próxima edición del salón junto al presidente de la FGEE y del Comité Organizador de Liber, Manuel González, el director del salón, Josep Alcaraz, y el presidente del Gremi d'Editors de Catalunya, Daniel Fernández.

Benzo ha detallado que la respuesta a este nuevo segmento dentro del salón ha sido "magnífica", con 50 agencias literarias internacionales, 10 agencias nacionales y 40 expositores apuntados para la próxima edición, que se celebrará del 29 de septiembre al 1 de octubre en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

"Es una mejora clara respecto a la primera versión que hicimos el año pasado y que nos demuestra que efectivamente esta iniciativa merecía la pena. Y además con la sensación de que irá a más", ha afirmado Benzo, que ha confiado en que el Salón de Derechos será un hervidero de actividad.

González ha cifrado en 100 millones de euros el volumen aproximado del mercado de compraventa de derechos en España en 2025, una cifra que prevé que siga creciendo, y se ha referido también el crecimiento del sector en los últimos años, en respuesta parcialmente al interés internacional en el mercado de la lengua española.

Ha explicado que la industria del libro en España acumula un volumen de negocio de 3.138 millones de euros en 2025, un 3,3% interanual más, y es la principal industria cultural del país, que en su conjunto concentra alrededor de un 3% del Producto Interior Bruto (PIB), gracias tanto al consumo interno como el turismo.

PROGRAMAS PROFESIONALES

Para la próxima edición del salón, Benzo también ha resaltado los diferentes programas de profesionales que acuden como invitados gracias a la colaboración con diferentes organismos e instituciones, y que incluyen un programa de compradores internacionales u otro de prescriptores o recomendadores de libros, y en esta edición también contará con un programa de agentes y editores internacionales invitados al Salón de Derechos.

También volverá el Ágora, un espacio dentro del propio salón expositivo en el que los propios expositores podrán hacer una presentación oral sobre su oferta comercial, y se celebrarán las Jornadas Profesionales, que servirán para debatir sobre los principales retos de la industria

El miércoles 30 de septiembre, además, se celebrará en el Museo Nacional de Arte de Catalunya (Mnac) la Gala Liber, en la que se entregarán los Premios Liber 2026.

LIBER 2026

El salón, organizado por Fira de Barcelona y promovido por la FGEE, prevé una asistencia de 9.000 profesionales, de los que un 40% serán internacionales, y 250 expositores de 19 países diferentes.

Además, ha detallado Alcaraz, al salón también acudirán representaciones colectivas bajo el paraguas de diferentes Comunidades Autónomas como Aragón, Andalucía, Galicia o País Vasco.

La oferta, por su parte, abarca desde grandes grupos editoriales a sellos independientes, editoriales académicas y científico-técnicas o especializadas.