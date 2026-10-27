Más de 120 ponentes participan en Tomorrow.Blue Economy

Edición anterior del Tomorrow.Blue Economy - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La edición 2026 de Tomorrow.Blue Economy contará con la presencia de más de 120 ponentes que analizarán los retos y oportunidades que ofrecen los océanos como motor de innovación y desarrollo económico, informa Fira de Barcelona en un comunicado este martes.

El evento se celebra en el marco de Smart City Expo World Congress, en el recinto Gran Via de la institución ferial, entre el 3 y el 5 de noviembre.

Este año, el debate se centrará en cómo compatibilizar el crecimiento económico con la protección de los ecosistemas marinos mediante la innovación, la movilización de inversiones, la atracción de talento y la colaboración público-privada, con los datos, la comunicación y las políticas públicas como ejes vertebradores.

Además, en el congreso se tratará la descarbonización marítima, los datos oceánicos y las tecnologías digitales, la biotecnología marina, la acuicultura sostenible, los mercados de carbono azul, la resiliencia costera y la protección de la biodiversidad.

La edición de este año se articulará en torno a cuatro eventos y programas especializados que abarcarán toda la cadena de valor de la economía azul, desde la generación de innovación y el desarrollo de nuevas soluciones hasta su financiación, escalabilidad y acceso al talento.