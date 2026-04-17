Mercabarna y la asociación de mayoristas de pescado participan en la Seafood Expo Global 2026

Mercabarna en la Seafood Expo Global 2025 - MERCABARNA

BARCELONA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Mercabarna y la Asociación de Empresas Mayoristas del Mercado Central del Pescado (GMP) participarán en la feria profesional de productos del mar Seafood Expo Global 2026, que se celebrará del 21 al 23 de abril en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, donde 13 empresas del mercado dispondrán de estand propio y presentarán su catálogo de productos y servicios.

El evento reunirá a más de 2.500 empresas expositoras de 87 países y a potenciales compradores y profesionales del sector de productos del mar de 154 países, informa Mercabarna en un comunicado este viernes.

El estand de Mercabarna (2H501), en el pabellón 2 de la feria, representará a las 50 empresas del sector del pescado y marisco situadas en el polígono alimentario y pondrá en valor la especialización y la diversificación de actividades de dichas compañías.