Mercosur protagonizará la II Cumbre Agroalimentaria de Barcelona el 23 y 24 de marzo

BARCELONA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Mercosur será uno de los principales temas que se abordarán en la II Cumbre Agroalimentaria de Barcelona, que tendrá lugar los próximos días 23 y 24 de marzo, en el marco del salón ferial Alimentaria 2026, que se celebra del 23 al 26 de marzo en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona.

La Cumbre Agroalimentaria, impulsada por la Fundación Dieta Mediterránea y la Fundación Incyde de las Cámaras de Comercio de España, acogerá un encuentro entre ministros vinculados al sector agrario de la región, informa la organización en un comunicado este viernes.

Participarán el ministro de Agricultura y Ganadería de Paraguay, Carlos Alcibiades Giménez; la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia, Martha Viviana Carvajalino; el ministro de Desarrollo Agrario y Riego de Perú, Felipe César Meza Millán; el viceministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay, Matías Carámbula; y la viceministra de Desarrollo Productivo y Agropecuario del ministerio de Agricultura del Ecuador, Dora Solís.

Este encuentro, en formato de mesa redonda, cobra actualidad en el contexto de la reciente firma del acuerdo, en una sesión planteada como un espacio de diálogo y análisis entre representantes institucionales de distintos países, en el que se debatirán las implicaciones del acuerdo para el sector agroalimentario.

La sesión inaugural, que presidirá el ministro de Agricultura español, Luis Planas, contará además con las intervenciones del presidente del conseller de Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig; el presidente de la Fundación Incyde de las Cámaras de Comercio de España, José Luis Bonet; el presidente de Fira de Barcelona, Pau Relat; el presidente de Alimentaria, Antoni Llorenç; y la quinta teniente de alcaldía de Barcelona, Raquel Gil.