Miki Núñez abre una nueva edición del Oktoberfest en Barcelona

El encuentro aspira a mantener su "esencia bávara"

BARCELONA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El festival de la cerveza Oktoberfest Barcelona ha abierto este jueves las puertas de su 12.ª edición con una actuación del cantante catalán Miki Núñez, según ha informado la organización este viernes en un comunicado.

El encuentro, al que los visitantes podrán acceder de jueves a domingo hasta el 19 de octubre en el recinto de Fira de Barcelona en Montjuïc, aspira a mantener su "esencia bávara" un año más.

Para lograrlo, tendrá gastronomía típica, concursos tradicionales de trajes típicos y música en directo, a la vez que ofrecerá nuevas experiencias para los visitantes.

Durante más de dos semanas, los asistentes podrán degustar productos de la región como codillo, kartoffelsalat, pretzels, salchichas, chucrut y el clásico apfelstrudel, y también habrá opciones para celíacos y veganos.

MANTENER RESULTADOS

La organización espera "mantener los resultados tan positivos" del año pasado, cuya edición contó con récord de asistencia, reuniendo a más de 110.000 asistentes y alcanzando un 96% de reservas anticipadas.

El evento, que cuenta con Paulaner como patrocinador oficial, abrirá los jueves de 17 a 23 horas, los viernes de 17 a 1 horas, los sábados de 12 a 1 horas y los domingos de 12 a 23 horas.

El recinto contará con acceso gratuito, aunque se recomienda realizar reserva previa de mesa (general, VIP o Palco VIP) a través de la web oficial del evento.