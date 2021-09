El MWC 2022 se centrará en la tecnología financiera, el 5G y la nube

BARCELONA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Mobile World Congress (MWC) 2022, que se celebrará en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona del 28 de febrero al 3 de marzo, se centrará en seis temas: la tecnología financiera ('Fintech'), las conexiones 5G, la nube ('Cloud net'), la inteligencia artificial avanzada ('Advancing AI'), el Internet de las cosas ('Internet of Everything') y el horizonte tecnológico.

Así lo han indicado en una rueda de prensa telemática este lunes el director de marketing de la organizadora GSMA, Mark Callender, y el editor de contenidos, Kavit Majithia, que también han debatido sobre cómo se van a abordar estos temas en la próxima edición del evento.

Callender ha destacado que el 5G tomará un papel relevante en el MWC 2022 dada "la rapidez que aporta a los móviles y las grandes oportunidades comerciales que proporciona, tanto para operadores como para empresas", y ha asegurado que se tratarán aplicaciones y dispositivos nuevos que utilizan esta tecnología y sus usos en las diferentes industrias.