El MWC integra el salón dedicado a la innovación Four Years From Now (4YFN)

BARCELONA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La edición de este año del Mobile World Congress (MWC) de Barcelona integrará el salón dedicado a la innovación Four Years From Now (4YFN) por primera vez, según un comunicado de GSMA y Mobile World Capital Barcelona este jueves.

El evento se celebrará entre el 28 de junio y el 1 de julio en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona y la unión con el MWC "reconoce el papel fundamental que desempeñan las startups para la consecución del potencial de la tecnología móvil".

La voluntad de los organizadores han explicado que el movimiento "creará valor y fomentará una red más amplia para todos los asistentes".

Está previsto que participen más de 400 empresas en el Mercado de la Innovación para exponer sus productos, y otras 200 en el Área de Descubrimiento, donde presentarán sus ideas.

El director de la serie 4YFN, Pere Duran, ha explicado que el ecosistema móvil "debe aprovechar este momento para ser una fuerza de cambio" y ha señalado que el evento quiere fomentar un ecosistema tecnológico más inclusivo.