Olala! amplía a 250 millones de euros su inversión para crecer en los próximos dos años

BARCELONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo de hospitality y real estate Olala! ha anunciado en el salón inmobiliario The District, que se clausura este jueves en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona, la ampliación de su capital de inversión hasta los 250 millones de euros para financiar su Plan de Expansión 2024-2027 y acelerar su crecimiento en Europa.

Hace 12 meses, en el marco de la anterior edición de este evento, el ceo de Olala!, Ittai Savran, presentó este Plan de Expansión, inicialmente dotado de 100 millones, para acometer las inversiones de los tres años siguientes, informa en un comunicado este jueves.

De esta cuantía, se han implementado 80 millones en inversiones aseguradas hasta final de 2025, aunque "el dinamismo del mercado y la excelente aceptación de sus marcas" han impulsado al grupo a reforzar su crecimiento con una ampliación de capital que suma 150 millones de euros a la inversión original.

Según Olala!, esta operación "beneficiará sustancialmente a la presencia en los mercados del sur de Europa", y ha subrayado que España, Italia y Portugal serán los países donde más se focalizará su desarrollo y donde en los próximos meses se verán nuevas adquisiciones y aperturas de hoteles, aparthoteles y restauración.

"Estamos atentos al mercado y listos para las oportunidades que surjan, especialmente en España, Italia y Portugal, pero también abiertos a entrar en otros destinos europeos", ha afirmado Savran.