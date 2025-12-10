El Padel World Summit vuelve a Barcelona del 26 al 28 de mayo de 2026 y con 150 expositores - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Padel World Summit (PWS) volverá al recinto de Gran Via de Fira de Barcelona del 26 al 28 de mayo de 2026, en una edición que acogerá a más de 150 marcas, espacios de activación, pistas para exhibiciones y demostraciones, así como un programa de conferencias destinado a decisores y responsables de negocio.

Organizado conjuntamente por Fira de Barcelona y el International Padel Cluster, el evento volverá a reunir a fabricantes, operadores, distribuidores e inversores para definir las tendencias y oportunidades de un sector "en expansión internacional", informa la entidad ferial en un comunicado este miércoles.

El director del PWS, Álex Ponseti, ha definido al salón como "el punto de encuentro profesional más influyente del pádel, donde decisores, inversores y marcas líderes crean oportunidades de negocio en un espacio único".

Esta edición contará con "una gran zona expositiva" y con 10 pistas --2 más que en 2025--, el Play Arena, en las que se llevarán a cabo presentaciones de producto, partidos de exhibición y todo tipo de activaciones de marcas.

La organización espera contar con más de 150 expositores, que darán a conocer las últimas novedades del sector desde artículos como palas, pelotas, textil o calzado hasta 'software' de gestión de clubs y pistas, construcción de pistas, componentes, materiales y servicios de mantenimiento y gestión.

En este sentido, el salón tiene ya la participación confirmada de empresas y marcas líderes como Mejorset, Babolat, Playtomic, Skechers, Mondo, Ingode, Joma, Lusotendas, Endless, Padel Galis y Padelgest.

GLOBAL PADEL CONFERENCE

La agenda del evento incluye la celebración del Global Padel Conference, un congreso que, con el título 'Next Padel', se vertebrará alrededor de 6 ejes temáticos.

Así, abordará cuestiones que van desde la expansión internacional de este deporte hasta la aplicación de tecnologías como inteligencia artificial, pasando por los modelos de negocio, la colaboración entre todos los agentes del sector, la mejora de la formación y la profesionalización o el poder emocional del pádel como experiencia.

FOCO EN EL MERCADO EXTERIOR

Con el objetivo de consolidar su grado de internacionalidad, que en 2025 ya fue de un 40%, llevará a cabo una serie de acciones promocionales en el exterior con el foco puesto en países como Francia, Italia, México, Chile o el sudeste asiático, en los que el pádel "está sumando nuevos practicantes".

El evento dispondrá también de un área de 'startups', el Innovation Arena, para fomentar la innovación y la colaboración abierta entre todos los miembros del ecosistema profesional del pádel.

PREMIER PADEL FINALS

El anuncio de la siguiente edición del PWS coincide con la celebración de las Premier Padel Finals, que se celebrará entre este jueves y el domingo en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

La acogida de este evento, según Fira de Barcelona, refuerza "el creciente interés que genera este deporte y sitúa a la ciudad en el centro de todas las miradas".