La pasarela de BBFW mostrará en abril 900 creaciones de moda nupcial de unos 30 diseñadores

Edición anterior de la BBFW - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La edición 2026 de la Barcelona Bridal Fashion Week (BBFW) prevé mostrar alrededor de 900 creaciones de moda nupcial en su pasarela, informa Fira de Barcelona en un comunicado este miércoles.

El encuentro se celebrará del 22 al 24 de abril en el Palacio 8 del recinto Montjuïc de Fira de Barcelona y contará con desfiles de unos 30 diseñadores.

Está previsto que la cita reúna a referentes de la alta costura, firmas consolidadas, nuevas voces del diseño y marcas con gran proyección.

La edición de este año pondrá el foco en la diversidad de estilos y en la dimensión global del sector, "reafirmando a Barcelona como capital internacional de la moda para las grandes ocasiones".

Entre las marcas están Yolancris, Isabel Sanchis, Marco & María o Amarca y By Loleiro, así como las estadounidenses Justin Alexander y Allure Bridals, y las europeas Diane Legrand, Sima Couture, Demetrios, Julia Kontogruni, Ricca Sposa & Yuliia Lobachóva Couture y, por primera vez, la consolidada marca Oksana Mukha.