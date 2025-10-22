Piscina Barcelona 2025 muestra las oportunidades para el sector que ofrece Andalucía

BARCELONA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La edición 2025 de Piscina Barcelona prevé celebrar el próximo 17 de noviembre el 'Andalucía Day', un encuentro para mostrar las oportunidades para el sector que ofrece esta comunidad autónoma, informa Fira de Barcelona en un comunicado este miércoles.

El salón se celebrará del 17 al 20 de noviembre en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona, y la jornada está organizada por la institución ferial y la patronal Asofap.

El encuentro arrancará con una presentación institucional que ofrecerá una panorámica del potencial económico de Andalucía, sus políticas de apoyo empresarial y las oportunidades de colaboración que ofrece.

Asofap mostrará "una visión general del sector de la piscina en Andalucía, destacando su creciente dinamismo en ámbitos como el hotelero, los parques recreativos y los complejos turísticos".

El 'Andalucía Day' es una de las más de 30 actividades y jornadas que se celebrarán durante el congreso y es "una iniciativa estratégica para impulsar la colaboración territorial y el desarrollo de nuevos proyectos".